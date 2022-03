A cura della Redazione

Rai: fuori due storiche attrici de Il Paradiso delle Signore. Ecco chi sono

Tina lascia Milano con Sandro, forse la donna è in dolce attesa.

E’ questa una delle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore.

La storia d’amore tra Tina e Sandro ha tenuto incollati i telespettatori a Rai 1 per settimane.

L’uomo ha cercato con ogni mezzo di riconquistare la moglie dopo il suo ritorno, sebbene la donna nel frattempo avesse iniziato una storia con Vittorio Conti. La coppia deciderà di abbandonare definitivamente Milano per trasferirsi nel Regno Unito, e più specificamente a Londra, per realizzare tutti i loro sogni, compreso quello di avere un bambino.

Un’altra uscita di scena è quella di Stefania, ormai stanca della falsità che la circonda.

Stefania Colombo nel corso delle puntate verrà a conoscenza di alcuni fatti che le faranno capire che molte cose che credeva vere in realtà non lo sono affatto, e così deciderà di scappare di casa, lasciando l’abitazione dove vive attualmente con Ezio e Veronica.

Stefania va in crisi e si sente tradita da Gloria e, allo stesso tempo, potrebbe non perdonare i genitori per le menzogne raccontate sulla faccenda che riguarda sua madre che non è morta come le è stato finora fatto credere.

Insomma, le vicende de Il Paradiso delle Signore si intrecciano sempre di più e le anticipazioni ci inducono a pensare che ci saranno personaggi che entreranno in scena e altri che la lasceranno per sempre.

