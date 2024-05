Hande Erçel, che ha suscitato reazioni con l'outfit indossato al Festival di Cannes, è diventata rapidamente un tema caldo sui social media, e di questo ne abbiamo già parlato tanto.

Ciò che è apparso in questi giorni sulle riviste turche è il ringraziamento di Hande ad Afra Saraçoğlu per averla sostenuta dopo il “linciaggio” subito mentre sfilava sul tappeto rosso.

La sua apparizione sul red carpet per i giornalisti è stata un’ennesima mossa mediatica dell’attrice turca.

Dopo vari commenti critici, è arrivata la solidarietà delle donne, tra cui – inaspettatamente – quella di Afra Saraçoğlu, attrice turca che ha così commentato: "Molto, molto bella”.

Da qui la risposta di Hande che ha ringraziato questa solidarietà femminile e, in particolare, Afra. “Che ragazza dolce è, mi piace davvero, che commento dolce ha fatto, grazie. È una ragazza molto dolce".

La love story di Hande Ercel con Hakan Sabancı

Hande Erçel ultimamente è stata criticata per le sue discutibili capacità recitative e per i suoi vestiti. Sui siti gossip si parla della sua attuale storia d’amore con il milionario uomo d’affari Hakan Sabancı.

Si dice che ogni volta che la coppia viene ripresa dalle telecamere è perché la stessa Erçel abbia informato i giornalisti, e ciò non fa altro che alimentare polemiche da parte degli utenti dei social media.

Erçel, che la settimana scorsa è andata in vacanza con la futura cognata Nazlı Sabancı e le cui pose intime sono state condivise sul suo account Instagram, si è affrettata a commentare e a far sapere che "il matrimonio è vicino", nonostante nessuno dei giornalisti presento le abbia chiesto nulla. Questa frase è apparsa come un voler lanciare da sola una notizia bomba che in pochi secondi ha ovviamente fatto il giro del web.

Insomma Hande Ercel sembra sia una di quelle attrici che ama essere al centro dell’attenzione. Ma sarà vero?