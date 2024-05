Ieri sera, Perla Vatiero è tornata ad Angri, sua città natale, in occasione di un evento organizzato in suo onore. Con la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello c’era anche il fidanzato Mirko Brunetti. Ma non solo. Presenti alla serata anche diversi ex gieffini.

Dopo la rottura a Temptation Island, il chiacchieratissimi triangolo amoroso con Greta Rossetti e il ritorno di fiamma sul finire del reality show condotto da Alfonso Signorini, Perla e Mirko sono più affiatati che mai e con un esercito di fan pronti a fare follie per loro. Nella serata di domenica, infatti, i sostenitori della coppia hanno organizzato un evento ad Angri, città d’origine della Vatiero. Non sono mancati momenti divertenti, come ad esempio quando i due ex gieffini hanno ricreato una scena iconica di Mare Fuori, con l’influencer campana che per un attimo ha vestito i panni di Rosa Ricci.

Su X (ex Twitter) circolano in queste ore tantissimi video in cui i due interagiscono con il pubblico presente o mentre Perla si commuove alla vista di una clip celebrativa della sua storia d’amore con Mirko. All’evento erano presenti anche alcuni ex gieffini, tra cui Angelica Baraldi, Ciro Petrone, Marco Maddaloni, Letizia Petris, Paolo Masella e Vittorio Menozzi.