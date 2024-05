Anita Olivieri è finita nuovamente nel mirino dei social. L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, infatti, nelle ultime ore si è resa protagonista di un botta e risposta su X (ex Twitter) con alcuni utenti.

A chi, dopo un post su Beatrice Luzzi (sua acerrima nemica tra le mura della Casa di Cinecittà), le ha scritto “fatti una vita e non campare sulle spalle degli altri che nessuno ti calcola”, l’ex gieffina ha replicato: “Se non ci fossi stata io lei per sei mesi avrebbe litigato con i muri. Dai, parcheggiati. Paga pure il ticket che ti fanno la multa con quella faccia”.

Anita si è poi resa protagonista di un duro sfogo: “Troppi clown oggi in giro, che è successo, hanno aperto i circhi? IT sei tu?”. Poi ha risposto ad un’offesa gratuita ricevuta da un utente che le ha scritto “sta ce**a“, scrivendo: “Pensa come si devono sentire quelli che chiamano ce**a una alta 1.73 capelli biondi e occhi azzurri. E mi fermo qui. Mettetevi in fila che a raccogliere lacrime ce n’è per tutti. Sono bella pure quando piango, pazzesco”.

Ma non è tutto. Un utente le ha fatto notare come a suo dire anche Alfonso Signorini la prendeva in giro e le andava contro: “Amore, ti perc*lav anche Signorini, dai. Lo capisci che stai dando disperazione proprio da sfi*ata, lo dico per te. Evita di fare altre figuracce perché già in casa non ne hai azzeccata una”. A quel punto, Anita ha replicato tirando – indirettamente – una frecciatina al conduttore: “Appunto, pensa fare un programma dove ti va contro conduttore e preferita, e comunque ti fai 6 mesi e mezzo. Prendi e porta a casa”.