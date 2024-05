Anita Olivieri, tra le protagoniste della diciassettesima edizione del Grande Fratello, ha tirato una frecciatina velenosa a Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

Due giorni fa, il bidello calabrese ha condiviso sui social uno duro sfogo nel quale ha preso le difese dell’attrice: “Non permetto più a nessuno di parlare male di lei, di me, di noi. Amici, fandom, gossippari, persone qualunque che ancora dopo il GF tendono a screditarci. Che ognuno si faccia la propria vita privata, e cercate di avere un po’ di tatto e umanità per gente che sta in silenzio e non alimenta nulla contro nessuno, nonostante è tutti giorni sotto il giudizio. Io vi consiglio: ‘Cercate di guardate la trave che avete nel vostro occhio, piuttosto che guardare la pagliuzza nell’occhio altrui”.

Anita Olivieri, frecciatine a Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi

Poco dopo Anita, che tra le mura della Casa di Cinecittà aveva stretto un forte legame con Giuseppe (ma il rapporto si è deteriorato una vola terminato il reality), ha risposto ad alcuni utenti su X (ex Twitter), lanciando delle frecciatine agli ex coinquilini. Ad un utente che ha condiviso una foto sua e di Garibaldi dentro la Casa scagliandosi contro il bidello (“Questo sarà l’ultimo secondo della mia vita che dedico ad una persona come te… Non ci sono davvero parole per descriverti. Le tue parole parlano da sé. Passerai alla storia come il peggior concorrente più imbarazzante di tutti i GF. Ti auguro ti pentirai un domani"), la Olivieri ha replicato: “Fa male anche a me vedere questo. La verità è che a chiacchiere sono tutti bravi, il successo purtroppo dà alla testa”.

Un utente ha risposto “Fatti una vita e non campare sulle spalle degli altri che nessuno ti calcola”, e Anita è sbottata riferendosi a Beatrice: “Se non ci fossi stata io, lei per sei mesi avrebbe litigato con i muri. Dai parcheggiati. Paga pure il ticket che ti fanno la multa con quella faccia”.

Anita, in seguito, ha rimosso il post e ha reso privato il suo account X.