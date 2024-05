Lo scorso gennaio, Paola Di Benedetto, aveva annunciato la fine della relazione con Raoul Bellanova. Le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip arrivarono dopo diversi giorni in cui si mormorava della rottura con il calciatore del Torino.

“Ciao a tutti. Io e Raoul volevamo confermare la fine della nostra storia. Lo facciamo per onestà nei vostri confronti, visto che, con piacere, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi – aveva scritto Paola in una storia su Instagram -. Ci tenevamo a sottolineare che non c’è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d’incontro, e dopo ripetuti tentativi questa decisione è stata inevitabile. Auguro a Raoul ogni bene per la sua vita e per il suo lavoro. Un saluto a tutti voi”.

Ieri sera, però, la Di Benedetto ha di fatto rivelato di essere tornata nuovamente insieme a Bellanova. L’ex vippona, infatti, ha pubblicato tra le sue Instagram stories una sua foto e quella del calciatore dei granata in occasione del 24esimo compleanno di lui, aggiungendo la didascalia: “Buon compleanno amore”.

La relazione tra Paolo Di Benedetto e Raoul Bellanova era iniziata nell’estate del 2023. A lanciare per primo lo scoop fu Fabrizio Corona attraverso il suo canale Telegram: “Nostro scoop esclusivo! Il calciatore Raoul Bellanova beccato con Paola Di Benedetto. La ‘coppia’ dell’estate! Fa già ridere. Ieri allo Yacoot a Milano. La showgirl vanta nel suo palmarès fidanzati famosi (in passato l’abbiamo vista con Rkomi, poi i rumor con Berrettini). Reduce dalla finale di Champions, autore del cross per Gosens che ha rappresentato l’occasione mancata, ecco Raoul Bellanova, dell’Inter In queste foto e video li vediamo limonare e baciarsi, tutto ricavato in esclusiva per il nostro canale. L’esterno dell’Inter è arrivato con un Lamborghini di 300 mila euro per gonfiare la sua autostima. Ve l’ho detto all’inizio e lo ribadisco alla fine, facendo un grande in bocca al lupo per il nuovo amore”.

Poche settimane dopo, i due uscirono allo scoperto ufficializzando la loro storia. Poi la rottura a gennaio e adesso il ritorno di fiamma.