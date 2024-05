La ventitreesima edizione di Amici è andata in archivio con la vittoria di Sarah Toscano. Uno dei protagonisti del talent show di Maria De Filippi è stato senza dubbio Mida che, però, durante la finale è stato il primo eliminato e con una percentuale non esattamente esaltante. Proprio in merito alla sua eliminazione, in queste ore stanno circolando sul web alcune indiscrezioni che vorrebbero il cantante deluso per il risultato del televoto.

Nelle ultime ore, Lil Jolie è tornata a punzecchiare Mida e lui, senza pensarci troppo, ha smesso di seguirla su Instagram (ha fatto lo stesso anche con Nicholas Borgogni). Da questa mossa social sono nate le indiscrezioni di Amedeo Venza, il quale ha rivelato che Mida non avrebbe preso bene i like e i tweet di Lil Jolie e che ci sarebbe anche rimasto male per il televoto: “Mida appena eliminato dal programma scopre che Lil Jolie ha sparato a zero su di lui e smette di seguirla! Ma non solo… Rimane malissimo del televoto e pare abbia detto: spero vinca Sarah!”.

Dopo essere stata eliminata al Serale, Lil Jolie aveva dato indirettamente a Mida “dell’inetto” mettendo like ad un commento in cui c’era scritto che Mida si sentiva “un Dio sceso in terra”. Ma non è tutto. Lil Jolie, infatti, quando è stata chiamata a commentare le esibizioni dei suoi ex colleghi, ha detto: “La cover che ha fatto di Vecchioni? Mi piace molto di più quando è più urban e meno interpretativo. Questo pezzo di Vecchioni lo avrei interpretato in un altro modo. Questa esibizione l’ho sentita molto teen, questo non significa che sia scarso anzi, il suo lo fa bene. […] Con Gaia De Martino? Si è comportato da parac**o”.