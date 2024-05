Lorella Cuccarini ha visto nuovamente trionfare una sua allieva ad Amici 23. Fin dalle prime puntata del Serale di questa edizione del talent show di Maria De Filippi, l’insegnante di canto si è sempre battuta per mostrare la crescita di Sarah Toscano e, in particolare, le liti furiose con Anna Pettinelli, che spesso ha criticato la cantante.

Ecco perché non ha potuto fare altro che commuoversi dopo che sul tabellone è apparso l’esito del televoto che ha stabilito la vittoria di Sarah. Lorella non è riuscita a trattenere le lacrime al momento del verdetto.

La Cuccarini ha anche risposto ai giornalisti presenti che le avevano chiesto cosa avesse visto nella Toscano: “All’inizio del percorso era davvero una grossa scommessa. Sarah rappresenta un po’ quello che è l’emblema del programma. E’ entrata che non aveva mai fatto una lezione di canto, aveva solo tanta voglia di imparare. E in questo la testardaggine è stata molto utile. Questi otto mesi non sono stati sempre in crescita. Ha avuto anche dei momenti di grande difficoltà in cui le dicevo che sembrava dovesse sempre chiedere permesso quando si trovava sul palco.

Aveva paura di essere meno, l’ultima della fila. Poi è successo qualcosa per cui è scattata in lei questa crescita che è stata esponenziale. Al Serale è veramente sbocciata come il fiore più bello che si potesse immaginare. Quindi io sono veramente felice perché lei è proprio un simbolo di questo programma insieme a Marisol".