Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, sono pronti a rimettersi gioco nel nuovo reality The social home. Ai microfoni di SuperGuidaTV, la coppia di Scafati ha parlato della prossima avventura televisiva, commentando anche il ritorno di fiamma tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

“Siamo una coppia e dunque un unico concorrente. Questo è un bene, perché sappiamo di avere due caratteri molto forti: potremmo andare avanti insieme tranquillamente. Da questa esperienza che affronteremo nelle prossime settimane ci aspettiamo sicuramente di fare nuove conoscenze, ma anche di avere nuove consapevolezze e un bel bagaglio di emozioni”.

Gabriela ha poi parlato dell'ultima edizione del Grande Fratello che ha vinto trionfare Perla Vatiero. A proposito del chiacchieratissimo ritorno di fiamma tra l’influencer campana e l’imprenditore rietino, ha detto: “Penso che abbia vinto perché lei e Mirko sono stati molto amati dal pubblico. Lei si è aperta, ha raccontato molto di sé ed è stato giusto così! In Mirko e Perla io ci ho sempre creduto e ho anche sperato che tornassero insieme. Mi piacciono molto come coppia e credo durino. Se mi piacerebbe partecipare al Gf? Sicuramente sarebbe una bellissima esperienza”.

Infine, la Chieffo ha dato dei consigli alle nuove coppie che parteciperanno a Temptation Island, che andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 13 giugno: “Devono prestare attenzione ai propri pensieri, alle emozioni, ai sentimenti. In quel contesto bisogna aprirsi e liberarsi per capire davvero cosa si vuole e cosa non va. Ma soprattutto bisogna resistere e non chiedere il falò anticipato. Io l’avrei chiesto 1000 volte ma mi sono sempre fermata per vedere fino a che punto potesse spingersi Giuseppe. In passato ho chiuso gli occhi troppe volte per non vedere la verità e grazie al programma ho imparato a guardare oltre”.