Ieri sera si è svolta la finale di Amici 23, e a trionfare è stata Sarah Toscano, che ha avuto la meglio su Marisol Castellanos. Tra i vari premi che gli allievi hanno vinto, c’è anche quello dato da Marlù (settemila euro a tutti i ragazzi arrivati in finale). Le prime parole dei finalisti sono state proprio ai microfoni dello sponsor.

Mida: “Sono felice di questo premio e non lo do per scontato, anche perché sono dei soldi. Soprattutto sono dei soldi che vanno investiti nell’arte ed è la cosa che preferisco. Penso che li investirò in un bel microfono molto professionale che voglio da tanto. Così potrò registrare con un oggetto di qualità”.

Holden: “Grazie Mille Marlù per questo premio. Sono contento di com’è andata. Quello che ho vinto lo investirò in un microfono che avevo nella mia lista dei desideri. Finalmente avrò l’opportunità di comprarlo e vi ringrazio tantissimo. Per me questa è stata un’esperienza bellissima e che ricorderò sempre”.

Petit: “Le mie prime parole sono per ringraziare. Sono onorato di questo premio. Credo che userò questi soldi per migliorare la mia formazione che ho avuto qui dentro. Forse investirò questo premio anche per un’attrezzatura e così magari potrò piano, piano migliorare anche quella. Quindi ancora grazie tante e un bacio a tutti”.

Dustin: “Sono felice, vi ringrazio tanto per questo riconoscimento. Penso che usrò questi soldi per il ballo. Forse andrò in America e magari investirò questo premio per andare lì e studiare e migliorare”.

Marisol: “Volevo ringraziare tanto Marlù per avermi dato questo bel premio. Come userò questi soldi che ho vinto? Li userò per studiare nella mia materia e continuare ad inseguire quello che è il mio sogno. Grazie ancora Marlù”.

Sarah: “Grazie a Marlù per questo bel premio. Come lo userò? Senza ombra di dubbio per la musica e per continuare a studiare in futuro. Questo è importante e vorrei usarlo per la mia passione”.