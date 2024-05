Negli ultimi giorni sono iniziate a circolare sui social alcune voce circa una presunta crisi tra Brando Ephirikian e Raffaella Scuotto. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, e hanno lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi lo scorso marzo.

L’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno deciso di vivere la loro relazione senza mai esporsi troppo sui social, senza sbandierare un giorno sì e l’altro pure la loro storia. Proprio per questo motivo, i fan della coppia iniziano a chiedersi se la loro relazione procede a gonfie vele all’insegna della privacy o se non si mostra perché c’è maretta.

A rispondere a questa domanda ci ha pensato Amedeo Venza. Secondo le informazioni in possesso dell’esperto di gossip, Raffaella e Brando, nell’ultimo periodo, non si sono visti per via dei rispettivi impegni professionali: “E’ tutto ok e a breve si rivedranno”, ha assicurato Venza.

Di certo, non aiuta la distanza: lui vive a Treviso e lei a Napoli. Al momento, però, non sembrano volersi placare le voci circa una presunta crisi. Sotto all’ultimo post di Brando, diversi fan hanno parlato di un momento di difficoltà con Raffaella, e qualcuno ha persino paventato una rottura. L’ex tronista si è ben guardato dal replicare a coloro che ipotizzano la fine della storia con la Scuotto, alimentando ulteriormente le voci.