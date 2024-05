Circa un mese e mezzo fa, Fedez ha partecipato alla festa per il lancio di Icon, il nuovo album di Tony Effe. Subito dopo, iniziarono a circolare delle voci circa una presunta discussione in quanto c’è un video nel quale si vedevano i due che parlavano in maniera animata (in realtà stavano ridendo). Nelle ultime ore, però, si mormora di una possibile lite tra i due cantanti. Il motivo? Entrambi hanno smesso di seguirsi sui social.

Alcuni giorni fa, Dagospia ha lanciato l’indiscrezione circa un presunto flirt tra Fedez e Taylor Mega. Al riguardo, Tag 24 e Deianira Marzano hanno aggiunto qualche ulteriore dettaglio: “Fedez e Tony Effe hanno litigato? Da qualche ora sul web ha cominciato a circolare questa indiscrezione e secondo alcuni sarebbe tutta colpa di Taylor Mega. Ma andiamo con ordine. A lanciare una segnalazione all’esperta di gossip Deianira Marzano sono stati alcuni utenti che non hanno potuto fare a meno di notare che Fedez ha tolto il follow all’altro rapper e lo stesso ha fatto il collega con lui. Effettivamente andando a controllare follow e follower di entrambi è impossibile trovare i rispettivi nomi”.

Le medesime ipotesi sono state fatte anche anche dal sito Rumors: “Per quanto riguarda la questione Tony Effe, la faccenda si fa ancora più oscura. Ultimamente i due erano molto vicini, tanto da trascorrere insieme feste e serate. Ecco però che, nelle scorse ore, il rapper ha smesso di seguire anche quest’ultimo. Non si conoscono le ragioni di questo gesto, ma sembra proprio che il rapper stia facendo pulizia di contatti e conoscenze, cercando forse di allontanarsi da certe sue frequentazioni dopo la denuncia per il pestaggio di Cristiano Iovino. Tuttavia, alcuni utenti sul web pensano che i due abbiano litigato poiché Fedez avrebbe fatto degli apprezzamenti su Taylor Mega, ex di Tony Effe, durante un pranzo con amici e che il rapper della Dark Polo Gang non abbia preso bene le parole dell’amico”.

Quel che è certo è che negli ultimi mesi, Fedez finisce costantemente al centro del chiacchiericcio: dalla fine del matrimonio con Chiara Ferragni alla presunta lite con Cristiano Iovino, passando per la presunta frequentazione con Ludovica Di Gresy.