Sergio D’Ottavi, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stato ospite di Giada Di Miceli a Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio.

Durante la permanenza nella Casa di Cinecittà, il surfista ha fatto molto parlare di sé per la sua relazione con Greta Rossetti, e l’ex gieffino ha raccontato come procedono le cose tra di loro ora che il reality è terminato.

“Sono entrato nel reality da single e ne sono uscito con una bellissima relazione, non me lo sarei mai aspettato, ma così come non mi aspettavo il Grande Fratello. Mi hanno mandato un messaggio e mi hanno chiesto se volessi partecipare, era fine luglio, è stato un fulmine a ciel sereno e all’inizio ero un po’ titubante. Poi sono andato a surfare alle Maldive, a novembre sono tornato e mi hanno riscritto e ho deciso di accettare. Quando sono entrato nella Casa ricordo che gli autori mi avevano chiesto quale ragazza mi piacesse e io, inizialmente, ho detto che non avendolo guardato non sapevo chi ci fosse. Poi sono entrato e ho incrociato subito lo sguardo di Greta.

All’inizio eravamo entrambi titubanti, trovandoci in un programma televisivo, poi questo rapporto si è intensificato sempre di più ed entrambi ci siamo lasciati andare. Fisicamente era il mio topo, che ricordi non ho avuto fidanzate bionde, dal primo sguardo c’è stata quell’alchimia che è andata in crescendo”.

E ancora. “Fuori dalla Casa ci siano iniziati a vivere, sia noi che le nostre vite intorno, e va molto bene. L’unico punto interrogativo inizialmente era la distanza, ma da quando siamo usciti siamo stati pochissimo separati. Tra di noi c’è una gelosia buona, lo siamo entrambi, ma nel modo giusto. Mi sono innamorato, se no a 32 anni non cercherei di creare con lei qualcosa di bello.

Con la distanza di regoliamo facilmente, ci metto meno ad arrivare dal Circeo a Milano in aereo che arrivare a Fiumicino in macchina. Da quando siamo usciti siamo stati insieme tutti i weekend.

I rapporti con mamma Marcella? All’inizio non le stavo simpatico, ma poi quando ha avuto modo di conoscermi si è ricreduta. Era tutto un po’ esasperato dal reality, da ciò che passa sui social. Essendo un pubblico variegato ci sono persone che si appassionano al tuo carattere e altre che non ti sopportano, ma meglio rimanere sé stessi, con il proprio carattere, anche perché recitare per 24 ore sarebbe da Oscar”.