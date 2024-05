Ieri sera è andata in archivio la ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi con la vittoria di Sarah Toscano. Uno dei finalisti, Mida, quando ha ripreso possesso del suo smartphone è entrato su Instagram e ha smesso di seguire Lil Jolie, sua ex compagna di scuola.

Il motivo? E’ probabile che al cantante sia stato riferito ciò che lei ha scritto su di lui su X (ex Twitter), dove gli ha dato indirettamente “dell’inetto” mettendo like ad un commento in cui c’era scritto che Mida si sentiva “un Dio sceso in terra”. Ma non è tutto. Lil Jolie, infatti, quando è stata chiamata a commentare le esibizioni dei suoi ex colleghi, ha detto: “La cover che ha fatto di Vecchioni? Mi piace molto di più quando è più urban e meno interpretativo. Questo pezzo di Vecchioni lo avrei interpretato in un altro modo. Questa esibizione l’ho sentita molto teen, questo non significa che sia scarso anzi, il suo lo fa bene. […] Con Gaia De Martino? Si è comportato da parac**o”.

Evidentemente, Mida non ha preso bene le parole di Lil Jolie, e ha smesso di seguirla su Instagram.