Holy Francisco, durante la breve permanenza nella scuola di Amici, ha avuto un flirt con Sarah Toscano, vincitrice del talent show di Maria De Filippi. Dopo la finale, nel commentare il primo posto della cantante e il secondo di Marisol Castellanos, Holy lo ha fatto in maniera decisamente particolare: “Godo, le due ex minorenni. Vi voglio bene”.

Nonostante il tweet dell’ex allievo di Amici fosse ironico, quest’ultimo è finito nel mirino degli utenti sui social. “La ex minorenne tra poco la vedrai su tutti i palchi d’Italia e tu dovrai pagare il biglietto come noi per andarla a vedere”, ha commentato qualcuno. E ancora: “Con quale coraggio lo stai dicendo”; “Ma ti pare il modo di commentare su una cosa così bella?!”. “Le hai messo le corna, almeno votala per farla vincere… thanks!”; “Proprio non potevi scrivere una cosa più carina per lei?”.

Holy Francisco parla del flirt con Sarah Toscano

“Ho visto che in molti si sono appassionati anche al mio rapporto con Sarah – aveva dichiarato Holy Francisco a ComingSoon.it -. Lei ha dimostrato che, seppur più piccola, è sicuramente più matura di me. Mi ha dato un paio di strigliate importanti ed è riuscita a mettermi sulla giusta via quando, come mio solito, deliravo preso dal nervoso”.