Perla Vatiero è tornata nella sua città d’origine, Angri, dove è stato organizzata una serata evento in suo onore. Con lei, ovviamente, Mirko Brunetti, e altri ex concorrenti del Grande Fratello tra cui Angelica Baraldi, Ciro Petrone, Marco Maddaloni, Letizia Petris, Paolo Masella e Vittorio Menozzi.

L’ex gieffina è stata accolta da numerosi fan, e sul palco si è resa protagonista di un siparietto con il fidanzato. I due, infatti, hanno ricreato un’iconica scena di Mare Fuori, con Perla che ha vestito i panni di Rosa Ricci: “Io sono Rosa Ricci, e tu chi ca** sì pe me dicer’ chell c’aggia fa!”. Per i non avvezzi al dialetto partenopeo, la traduzione letterale è la seguente: “Io sono Rosa Ricci, e tu chi ca**o sei per dirmi quello che devo fare!”.

Ovviamente, sui social il video è diventato virale, e non tutti hanno apprezzato: “Che cafonata è questa”, ha commentato qualcuno. E ancora: “Disagio totale”; “La gente che applaude e urla è proprio ignorante e imbarazzante”; “Grazie per il cringe totale”.

Durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà, Perla aveva più volte manifestato a Massimiliano Varrese e a tutti gli altri inquilini di sognare di recitare un giorno all’interno della serie televisiva firmata Rai. Al contempo, la Vatiero si era lasciata andare ad una rivelazione su Matteo Paolillo, che in Mare Fuori veste i panni di Edoardo Conte: “Quello che piace a me è Edoardo. Sì, il cantante”.