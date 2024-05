Gli autori del Grande Fratello sono già al lavoro in vista della nuova edizione del reality show che, a partire dal prossimo settembre, tornerà in onda su Canale 5. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini. Secondo TVBlog, anche Cesara Buonamici verrà riconfermata nelle vesti di opinionista, anche se non è ancora chiaro se sarà l’unica ad occupare quel ruolo o se verrà affiancata da un’altra figura.

Nel frattempo, gli account social del Grande Fratello hanno annunciato che sono aperti i casting per la prossima edizione: “Se pensi di essere la persona giusta, puoi autocandidarti attraverso il sito http//grandefratello.endemolshine.it inserendo un breve video e seguendo le indicazioni presenti sul portale. Oppure potrebbe essere Grande Fratello stesso a trovarti. L’attività di scouting, infatti, non si ferma mai e va avanti sia in giro per l’Italia sia sui social. Quindi, se dovesse arrivarti un messaggio dagli account social ufficiali del Grande Fratello, il prossimo concorrente potresti essere tu”.