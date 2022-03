A cura della Redazione

Mediaset: Hande Erçel e Kerem Bürsin fine di un amore. Ecco perché si sono lasciati.

Perché si sono lasciati? È questa la domanda che continuano a porsi le migliaia di fan di Hande Ercel e Kerem Bursin, entrambi protagonisti delle serie tv turca in onda su Canale 5 Love is in the air.

Sono state fatte diverse ipotesi su quanto sia successo tra i due.

Uno delle tante è la gelosia di Hande per la presunta collaborazione tra Kerem e Demet Özdemir, ma questa notizia sembrerebbe infondata.

Intanto sui rispettivi profili social spariscono le foto che li ritraggono insieme. Qualche giorno fa arriva un indizio in più concesso dalla stampa turca.

I due si sarebbero lasciati per una questione caratteriale. In particolare la rottura tra Hande Erçel e Kerem Bürsin è stata trattata durante la puntata di Söylemezsem Olmaz, programma di gossip della televisione turca in onda su Beyaz Tv.

Secondo la conduttrice la rottura tra i due protagonisti di Love is in the air sarebbe arrivata anche a causa della forte personalità che contraddistingue i due attori. "L'ego dei due attori potrebbe aver contribuito a mettere la parola fine nella storia tra Hande e Kerem", è quanto espresso dalla conduttrice.

Secondo l'altro presentatore del programma, Arto, Kerem Bürsin non sarebbe una persona con molto ego, anzi avrebbe un carattere molto docile.

In Turchia dunque si parla proprio di una rottura definitiva, pur non arrivando conferme da parte dei due attori che da mesi sono al centro del gossip italiano e turco.

