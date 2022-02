A cura di Ludovica Ragonesi

Tiziano Ferro è uno dei cantanti più conosciuti in Italia e non solo.

La sua carriera, al pari della collega Laura Pausini, ha raggiunto l’apice quando l’artista è riuscito a sbarcare anche nel mercato discografico sudamericano.

Attualmente Tiziano Ferro vive a Los Angeles, negli Stati Uniti, insieme all’uomo che ha portato luce nella sua vita: suo marito Victor Allen, sposato nel 2019.

Quando si parla di Tiziano Ferro dunque, ci si riferisce ad una star ormai internazionale.

E tutto ciò che ruota intorno ad un personaggio così conosciuto crea clamore.

Ma questa volta la notizia che ha fatto il giro del mondo e che riguarda l’artista, ha commosso veramente tutti: Tiziano Ferro è diventato papà.

È lo stesso artista a comunicarlo sui social, aggiungendo ad un lungo ed emozionante messaggio anche la foto della sua famiglia, ormai completa con l’arrivo di ben due piccoli bebè:

“Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra”.

Il cantante prosegue poi sottolineando come questo nuovo ruolo lo riempia di gioia ma anche di responsabilità:

“Per me e Victor l'esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l'intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere "quando" - e soprattutto "se" - condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. È un diritto insindacabile. Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene!”

A noi non resta che fare i nostri migliori auguri a Tiziano e a Victor per questa incredibile e meravigliosa nuova esperienza di vita.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: fuori Sonia Bruganelli dal Grande Fratello Vip. Ecco cosa è successo

Demet Özdemir: famoso attore di DayDreamer alla festa di compleanno dell’ex di Can Yaman. Ecco di chi si tratta

Il triste addio per Eros Ramazzotti. L’ex marito di Michelle Hunziker di nuovo single

Mediaset: Filippo Bisciglia fuori da Temptation Island. Maria De Filippi lo sostituisce. Ecco cosa è successo

Mediaset: Rudy Zerbi di Amici di Maria De Filippi minacciato da un concorrente in diretta. Ecco cosa è successo

Rai: L’Amica geniale, la quarta stagione si farà. Elena e Lila verso la conclusione. Ecco di cosa si tratta

Mediaset: triste addio, Kerem Bürsin dimentica Hande Erçel di Love is in the Air. Ecco cosa è successo

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI