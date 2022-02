A cura della Redazione

Demet Özdemir: ex partner di DayDreamer alla festa del suo compleanno. Ecco di chi si tratta.

Tantissimi i messaggi di auguri ricevuti dalla bella Demet, conosciutissima in Italia per la serie tv “DayDreamer” trasmessa da Canale 5, in cui interpreta il ruolo di Sanem al fianco di Can Yaman.

Sui social spuntano le foto del grande party in onore della bella attrice turca che ha fatto sognare milioni di italiane col suo personaggio Sanem.

Demet ha compiuto 30 anni e ovviamente alla festa, oltre i suoi cari, amici e fidanzato Oguzhan Koc c’era anche il collega nonché attore di DayDreamer, Anil Celik, ovvero il Cey Cey nella soap.

Tra i due attori c’è da sempre una grande amicizia. Demet e Anil si sono frequentati anche dopo la messa in onda della serie tv DayDreamer. A quanto pare, infatti, Anil è stato l’unico attore della famosa serie presente alla festa.

Demet in ottima e smagliante forma, pubblica alcuni scatti in cui appare raggiante e serena.

Dopo numerosi rumors sulla sua presunta relazione falsa col cantante turco, l’attrice di DayDreamer si diverte e trascorre una serata in allegria.

Dal punto di vista professionale sarà protagonista di una nuova serie prodotta dalla Disney Plus e verrà ovviamente trasmessa in Italia.

