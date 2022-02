A cura di Franci Russo

“30 può sembrare spaventoso, ma ti scaldi quando entri... Finché ci sono persone che ci rendono quello che siamo e ci guidano sempre al meglio, la tua schiena non si sposterà mai a terra a nessuna età... È bello che tu esisti”.

E il messaggio che Demet Özdemir ha pubblicato sul suo profilo Instagram per il suo trentesimo compleanno.

Tantissimi i messaggi di auguri ricevuti dalla bella Demet, conosciutissima in Italia per la serie tv “DayDreamer” trasmessa da Canale 5, in cui interpreta il ruolo di Sanem al fianco di Can Yaman.

La particolarità di questi messaggi è che la quasi totalità provengono da donne, che nutrono un amore smisurato verso l’attrice turca. Siano esse turche, italiane, spagnole o inglesi.

“Buon compleanno tesoro, di vero cuore. Ti auguro tutto il meglio, sei una donna unica e straordinaria. Però volevamo vederti con il tuo amico speciale… e non con il… Mi raccomando”. E’ il messaggio che ha scritto in italiano Alessia, che fa chiara allusione a Can Yaman (amico speciale) e che non vede di buon occhio il rapporto tra Demet Özdemir e il suo fidanzato Oğuzhan Koç, cantante molto famoso in Turchia.

Tra i tanti messaggi ricevuti da Demet c’è anche un augurio speciale, quello del manager di Can Yaman, Ilkerbilgi. Subito le fan di entrambi gli attori turchi hanno incominciato a fantasticare: “E’ l’augurio indiretto a Demet da parte di Can, che non si è voluto esporre personalmente”. Il desiderio di rivedere la coppia di nuovo insieme a volte va ben oltre ogni ragionamento razionale. Tuttavia, mai dire mai...

Ritornando alla relazione tra Demet e Oğuzhan Koç, In Italia le fan dell’attrice turca credono poco a questo rapporto e vorrebbero che la bella attrice turca si riavvicinasse a Can Yaman. Secondo la stampa turca, infatti, tra Demet e Can ci sarebbe stato del tenero in passato tanto che si sarebbe parlato anche di matrimonio. Ma poi, sempre secondo i media turchi, il carattere troppo “farfallone” di Can avrebbe spinto Demet a lasciar perdere. Da lì l‘avventura in Italia di Can Yaman, diventato un vero idolo, dopo le sue apparizioni in tv con spot pubblicitari ed ospitate in programmi televisivi.

Nel frattempo la casa di produzione Lux Vide l’ha adocchiato ingaggiandolo per la serie tv Viola come il mare, in cui Can reciterà in italiano, e il remake Sandokan, con un profilo più internazionale in cui, invece, reciterà in inglese.

