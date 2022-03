A cura della Redazione

Rai: fuori Amadeus. Alberto Matano prenderà il suo posto? Ecco di cosa si tratta

Che Alberto Matano sia molto amato questo è noto a chiunque. La sua carriera iniziata al Tg1 ha trovato l’apice del successo con la conduzione di La vita in diretta.

E’ stato poi giudice e commentatore a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, talent show famosissimo del sabato sera.

Il suo nome ultimamente è associato a diverse trasmissioni di successo. Una tra tante, il Festival di Sanremo. Ebbene si, sul web si legge la volontà dei fan di avere Alberto Matano sul palco dell’Ariston al posto di Amadeus.

Per il momento, Alberto Matano la esclude con convinzione, volendo mostrare il suo rispetto per Amadeus. In diverse occasioni afferma: “Magari il prossimo anno canto, vado in gara. Siamo seri: faccio il tipo per Amadeus, professionista straordinario, anche umanamente. Noi del Sud siamo fatti in un certo modo e la gente mi vanto di riconoscerla al primo sguardo”.

Al momento sembra un no ma quasi sicuramente la rai ha in serbo per lui importanti progetti a cui Alberto non ci penserà due volte prima di accettare.

Potrebbe interessarti anche:

Grande Fratello Vip: Nathalie Caldonazzo al centro di una bufera esce dalla Casa. Ecco di cosa si tratta

Rai: addio a due conduttori. Bianca Guaccero e Milo Infante lasciano la tv. Ecco chi li sostituirà

Rai - Amica Geniale: addio a Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Ecco i nuovi volti di Lila e Elena

Hande Erçel e Kerem Bürsin: fine di un amore. Arriva il “no comment” dell’attrice turca. Ecco di cosa si tratta

Demet Özdemir: il gesto di Can Yaman per il suo compleanno. Fan in delirio. Ecco di cosa si tratta

Michelle Hunziker, tra disagi, insonnia ed incubi. Cosa succede alla famosa conduttrice?

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI