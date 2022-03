A cura di Franci Russo

Al trio Il Volo si aggiunge la voce di un attore napoletano. Performance sulle note di una canzone degli anni ’80 di Gianni Celeste, molto famoso nell’ambito del genere neomelodico.

Il trio musicale composto da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone è stato il primo gruppo italiano a firmare un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen.

Ignazio, Gianluca e Piero sono stati avvistati in un noto ristorante di Beverly Hills in compagnia di Salvatore Esposito, attore napoletano che ha interpretato il personaggio di Genny Savastano in Gomorra, serie prodotta da Cattleya e trasmessa su Sky Italia dal 2014 al 2021. Genny si è concesso una vacanza dal set recandosi nell’assolata California in compagnia della sua compagna Paola Rossi.

Il trio musicale, durante un pranzo in un locale di North Canon Drive a Beverly Hills, si è esibito in versione neomelodica insieme ad Esposito sulle note di “Povero Gabbiano”, famosa canzone di Gianni Celeste.

Il video dell’esibizione, pubblicato sui canali social del gruppo musicale e di Salvatore Esposito, ha ricevuto una pioggia di like e di commenti ironici quali Gianni Celeste state of mind, Il Gabbiano ha preso il Volo e ‘O gabbian che po’ fa ammen e tutt cos, nun ten paur e nient (Il gabbiano che può fare a meno di tutto, non ha paura di niente), quest’ultima semi-citazione di Salvatore Conte, personaggio della serie Gomorra interpretato dall’attore Marco Palvetti.

Intanto il gruppo musicale, attraverso un post sul suo profilo Instagram, ha fatto sapere che a causa dell’attuale situazione pandemica in corso, non potrà presentare il tour Il Volo Sings Morricone & More previsto per questa primavera. A partire dal prossimo settembre, molte date dei concerti sono state riprogrammate, ma sfortunatamente alcune sono state cancellate a causa dell’indisponibilità delle location.