A cura della Redazione

Mediaset: Kerem Bürsin dimentica Hande Ercel di Love is in the Air. Ecco cosa è successo

Amore finito tra Kerem Bursin e Hande Ercel. Dopo che la Ercel aveva fatto sparire da Instagram la foto con la quale annunciavano l’ufficialità della loro storia, anche l’attore di Istanbul ha fatto lo stesso.

Le fan hanno notato inoltre che Hande ha lasciato il suo ultimo “mi piace” ai post di Kerem ormai due mesi fa, mentre l’ultimo like del Bursin risale al 15 gennaio.

Non tarda ad arrivare il dispiacere delle fan di questa coppia tanto amata che ha portato al successo la serie Love is in the air.

I due si erano innamorati sul set di Love is in the Air. All’inizio Kerem e Hande avevano cercato di tenere segreta la loro relazione, fino all’ aprile 2021 sono usciti allo scoperto e hanno ufficializzato la loro storia.

Entrambi sono stati sempre molto attivi sui social come coppia. Non sono mai mancati cuori e dediche soprattutto da Kerem.

Da settimane il nulla. Tutto sparito, restano solo alcune dello foto insieme, che li ritraggono sul set di Love is in the Air.

