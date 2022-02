A cura della Redazione

Can Yaman: in dolce compagnia. La foto che ha commosso il web.

Can Yaman è ormai l’attore straniero più amato in Italia. Ogni giorno è sempre più seguito dalle fan.

Recentemente Can ha mandato in tilt il mondo del web dopo essere stato beccato in dolci atteggiamenti con una persona speciale.

La foto pubblicata sul web ha commosso le followers. Infatti, viene ritratto in dolce compagnia con una piccola bimba e in atteggiamenti molto affettuosi che hanno riscaldato il cuore del popolo dei social. Tantissimi i commenti dei follower, come: “Sarai un padre meraviglioso”, ma anche: “Quanta dolcezza in questa foto”.

L’attore turco ha fatto sognare moltissime donne con la sua bellezza e il suo fascino. Il gossip ha cercato più volte di beccarlo in compagnia di qualche giovane donna, dato che la sua vita privata è sempre stata un po’ movimentata.

In Turchia gli hanno affibbiato una relazione con la partner di DayDreamer, Demet Ozdemir; in Italia è stato legato alla giornalista di Dazn Diletta Leotta, rapporto poi finito male.

Can Yaman però si è sempre dedicato anima e corpo al suo lavoro. In Italia ha firmato contratti pubblicitari con la nota azienda De Cecco, ha partecipato ad eventi e a trasmissioni televisive, attualmente sta finendo di girare la serie tv di Viola come il mare, in cui interpreta il ruolo del poliziotto Francesco Demir. E anche qui il gossip gli ha affibbiato un nuovo amore con la partner della serie, Francesca Chillemi, anche se non sono mai arrivate smentite o conferme. Infine quest’anno dovrebbe iniziare a girare il remake Sandokan, in cui interpreterà la Tigre della Malesia, ruolo in passato impersonato da Kabir Bedi in una serie di grande successo.

L’ultimo contratto firmato dal noto attore turco è con la casa di produzione Disney Plus, per una nuova serie tv turca.

