A cura della Redazione

Mediaset: Rudy Zerbi di Amici di Maria De Filippi minacciato da un concorrente in diretta. Ecco cosa è successo

Rudy Zerbi è da sempre il professore più chiacchierato del talent show firmato Maria De Filippi, che da anni va in onda su Canale 5.

Molte volte il discografico si è trovato a far fronte a minacce e offese soprattutto quando doveva giudicare un artista molto amato e seguito.

Uno dei giovani cantanti che Rudy sta seguendo con particolare attenzione in questa nuova edizione di Amici è LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio. Il figlio del celebre cantautore napoletano ha mostrato di possedere delle buone doti canore, ma deve ancora perfezionare la sua tecnica e deve imparare a gestire le emozioni sul palcoscenico.

Oltre a ricoprire il ruolo di insegnante nella scuola di “Amici”, Rudy è uno dei punti fissi anche di un’altra nota trasmissione Mediaset. “Tu si que vales”, format condotto da Belen Rodriguez.

Nel corso di un episodio del talent show il critico musicale è stato costretto ad affrontare un durissimo scontro con un concorrente. Vincenzo De Santis a seguito delle critiche ricevute dopo la sua esibizione da Rudy, ha deciso di scagliarsi proprio contro Zerbi. “Ascoltami, tu ce l’hai proprio con me. Io giro il mondo e tu? Tu stai lì seduto. Io sono meglio di te. Canto nei migliori locali, cose che tu puoi solo sognare. Io ho cantato una canzone benissimo”, ha affermato il concorrente di “Tu si que vales” a Zerbi.

Come se non bastasse, l’uomo subito dopo è passato addirittura alle minacce: “Tu non sei musicista e non sai proprio niente. Usciamo fuori che ti faccio vedere. Tu non comandi. E non ti far trovare per la strada. Senti ora vengo lì e ti spacco la faccia”. Dopo questa conclusione il pubblico in diretta e in studio è rimasto esterrefatto, e Canale 5 sceglie di mandare infatti la pubblicità.

Ad oggi non vi è stata alcuna reazione o contro risposta da parte di Rudy Zerbi.

