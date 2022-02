A cura della Redazione

Mediaset: fuori due concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Fan in delirio. Ecco di chi si tratta.

Il daytime di ieri di Amici andato in onda su Canale 5 ha lasciato tutti di sasso.

I professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno letto un comunicato in cui informavano l’uscita di due concorrenti. Per loro prima una sfida imminente.

La produzione ha indicato il numero di 14 allievi necessari per accedere al Serale. Tuttavia i professori hanno la facoltà di aumentare questo numero. Se lo ritengono opportuno, possono prendere in considerazione alunni che a loro avviso se lo meritano per impegno, costanza e dedizione. I sette allievi che hanno convocato per la sfida imminente è perché, per svariati motivi, non stanno dando il massimo.

Le loro esibizioni saranno giudicate da due giudici, uno di canto e uno di ballo, e chi risulterà ultimo in entrambe le classifiche dovrà abbandonare la scuola di Canale 5.

Gli allievi convocati dai due professori sono: Leonardo, Aisha, Calma, Nunzio, Crytical, Christian e LDA. Chi quindi risulterà ultimo, uno per il canto e uno per il ballo, dovrà lasciare definitivamente la scuola.

Alla lettura dei nomi le fan di Amici si sono infervorite commentando la puntata di ieri sui social. Ognuno ha difeso il proprio beniamino.

