Rai: L’Amica geniale, la quarta stagione si farà. Elena e Lila verso la conclusione. Ecco di cosa si tratta.

E’ finita ieri la terza e avvincente stagione de L’Amica geniale.

Una conclusione che ad alcuni ha lasciato l’amaro in bocca, visto che non si aspettavano un finale del genere. Elena abbandona la famiglia per scappare con l’odiato Nino Sarratore.

Il giovane, interpretato da Francesco Serpico, sembra un ragazzo intellettuale concentrato su se stesso, sulla sua carriera. Il suo amore per Nadia, Lila, Silvia e le altre donne era nato dal solo desiderio fisico di Nino.

Sembrava che tra Sarratore e Elana Greco non potesse esserci un futuro e invece i due sono andati via insieme. Questo ha scatenato una parte di fan che in realtà odia il personaggio di Nino Sarratore.

Questi sembra essere innamorato unicamente di se stesso. I suoi atteggiamenti sono quelli di un narcisista cronico e si evidenziano soprattutto nel corso della seconda stagione. È un giovane brillante e ricco di cultura. Affascina un po’ tutte le ragazze che frequenta.

Sul web tutti odiano Nino e la cosa non è cambiata nella terza stagione. È tornato nella vita di Lenù, facendo riesplodere vecchi sentimenti. Nino ha un grande potere su Elena. Si rende conto d’averne e non molla la presa. Il pubblico sperava che Elena potesse non cascarci, ma incastrata in un matrimonio infelice, per lei è risultato impossibile non cadere nella rete di Nino.

Dopo l’epilogo della terza stagione, le fan si chiedono se la loro storia continuerà. Ebbene, sembrerebbe che l’anno prossimo ci saranno le riprese per la quarta e ultima stagione de L’amica Geniale.

Infatti, Elena Ferrante conclude la collana de L’amica geniale con l’ultimo volume dal titolo Storia della bambina perduta, in cui ci sarà la vera conclusione di Elena, non solo con Nino ma anche con Lila.

