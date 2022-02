A cura della Redazione

Rai: ex concorrente di Ballando con le Stelle alla Pupa e il Secchione. La reazione di Milly Carlucci.

La nuova edizione della Pupa e il Secchione condotta da Barbara D’Urso sta per iniziare su Italia 1.

Ad entrare nel cast della D’Urso anche un ex volto di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, andato in onda su Rai 1.

Lui è Federico Fashion Style, che secondo quanto anticipa ‘Novella 2000’, sarà uno dei protagonisti del reality Per una volta abbandonerà i suoi saloni di bellezza e vestirà panni nuovi. Diventerà infatti opinionista della nuova edizione de La Pupa e il Secchione, affiancando con i suoi interventi la conduttrice.

Ma non sarà solo però, perché accanto a lui dovrebbe esserci, secondo le ultime indiscrezioni, anche la scrittrice e filosofa Barbara Alberti, già vista come concorrente al Grande Fratello Vip.

La nuova stagione de La Pupa e il Secchione, in prima serata su Italia 1 m, è prevista per martedì 15 marzo, in concomitanza con due partite della Champions League. Otto in tutto le puntate previste che decreteranno la coppia vincitrice dell’edizione 2022.

Intanto molti si chiedono come abbia reagito Milly Carlucci per la partecipazione di un suo concorrente al reality.

Dai rumors pare che la conduttrice di Ballando con le Stelle non abbia battuto ciglio e soprattutto non si è lasciata sfuggire alcun commento o dichiarazione in merito.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: fuori due concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Fan in delirio. Ecco di chi si tratta

Rai: cancellata la serie Doc - Nelle tue mani di Luca Argentero? Ecco cosa è successo

Rai: scoppia la passione a Ballando con le stelle. Arisa e Vito Coppola di nuovo insieme. La foto

Il dolore di Anastasia Kuzmina. La maestra di Ballando con le stelle non trattiene le lacrime

Rai: matrimonio in vista per Alberto Matano de La vita in diretta

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI