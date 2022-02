A cura di Benedetta Esposito

La Rai ha preso una decisione e, per buoni motivi, ha deciso di non trasmettere il Cantante Mascherato, stasera, 25 febbraio.

Questo programma televisivo, ha fatto il suo ingresso in Italia giusto due anni fa, come adattamento alla versione statunitense e tedesca del talent show canoro The Masked Singer.

Da allora ha avuto successo tanto da essere riproposto più volte e trasmesso, in prima serata, su Rai1, sotto la conduzione di Milly Carlucci.

Lo show, iniziato l’11 febbraio, dovrebbe concludersi il 18 marzo, con un totale di sei puntate.

Purtroppo, spesso, gli imprevisti della vita possono ribaltare piani e decisioni già prese, e così è successo per Il Cantante Mascherato. Le sei puntate previste, saranno ridotte a cinque.

Il programma non sta avendo il successo sperato ed auspicato, gli ascolti stanno diminuendo e le critiche stanno diventando sempre più insistenti, tanto da essere stato giudicato, mediocre, scontato e ripetitivo.

Fattori del genere, sarebbero sufficienti a giustificare una riduzione delle puntate, ma in questo caso, il motivo è un altro.

Giusto ieri, 24 febbraio, è arrivata una notizia sconvolgente. Tutti ne hanno parlato, dai notiziari ai social. Predetta già da qualcuno, o meglio da una veggente bulgara di nome Baba Vang, che ormai è finita sulla bocca di tutti, la notizia è quella riguardante la guerra in Ucraina.

Se Mediaset ha deciso di continuare con i suoi programmi, nonostante i tragici eventi in corso, la Rai ha mostrato una maggiore sensibilità, decidendo, in segno di vicinanza e solidarietà, di non trasmettere programmi di intrattenimento e divertimento.

Già ieri, Doc Nelle Tue Mani non è stato trasmesso per dar spazio ad un appuntamento special del Tg1, e stasera il programma di Milly Carlucci non andrà in onda ed al suo posto verrà trasmessa una replica di uno degli episodi del Commissario Montalbano, ovvero Un Covo di Vipere, sicuramente più serioso e adatto ad una situazione del genere.

Non ci resta che mostrare ammirazione nei confronti della Rai che, anche nel suo piccolo, ha mostrato vicinanza a tutti coloro che in questi giorni, tra bombardamenti, paura, e sconforto, hanno un unico desiderio: sopravvivere.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: Federica Panicucci, la nota conduttrice di Mattino Cinque, si sposa. La data top secret svelata in esclusiva

Noto cantante italiano nei guai: arrestata la moglie per furto. Ecco di chi si tratta

Mediaset: Can Yaman e Özge Gürel di nuovo insieme. Fan in delirio. Ecco di cosa si tratta

Mediaset, il grande ritorno di Emigratis con Pio e Amedeo. Ecco quando

Stasera tutto è possibile, grave incidente per Francesco Paolantoni: "Vi spiego cosa mi è successo"

Rai: Antonella Clerici, gaffe in diretta a "È sempre mezzogiorno". Ecco cosa è successo. Il video

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI