A cura della Redazione

Da qualche settimana sta andando in onda il nuovo programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato. Il format, nella sua prima versione, sembrava aver conquistato il favore del pubblico quasi quanto Ballando con le Stelle, ma quest'ultima edizione, invece, sembra non essere particolarmente apprezzata.

La scorsa settimana al posto di Francesco Facchinetti ha presenziato Iva Zanicchi.

La stessa puntata però non è stata particolarmente apprezzata dal pubblico, infatti gli ascolti registrano una preferenza per la concorrenza, ovvero Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada e Francesco Arca di Canale 5.

Ma non è tutto. La giornalista de L'Espresso, Beatrice Dondi, ha dato voce alle molte lamentele degli utenti. Definisce Il Cantante Mascherato un programma mediocre, in cui lo spettatore passa a guardare "senza spremersi le meningi più di tanto, con elementi che non hanno nulla di originale e innovativo, anzi che rimarcano sempre lo stesso tipo di gara già vista nelle altre due edizioni”.

I telespettatori sembrano stanchi dello show di Milly Carlucci che sembra troppo simile a quello precedente, Il Cantante Mascherato è stato quindi bocciato, nella sua terza edizione, dal grande pubblico della Rai.

