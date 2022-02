A cura di Ludovica Ragonesi

Il dolore di Anastasia Kuzmina. La maestra di Ballando con le stelle non trattiene le lacrime.

Quella del 24 febbraio è una data che non verrà dimenticata facilmente: la Russia invade e attacca l’Ucraina.

Lo sgomento che ha colpito un po’ tutti di fronte allo scoppio di una guerra, è sentito ancora di più da chi, in quei luoghi dove si combatte, è nato.

Anastasia Kuzmina, nota maestra del programma di Raiuno "Ballando con le stelle" condotto da Milly Carlucci, è nata proprio a Kiev, la capitale ucraina assediata in queste ore.

La ballerina, allo scoppio del conflitto, ha fatto sapere ieri via social di voler chiudere il proprio profilo Instagram perché comprensibilmente in preda all’angoscia.

Questo il suo messaggio ai fan: "Grazie per tutti i messaggi. Per ora tutto ok. Cancello Instagram perché non fa altro che mettere ansia".

Oggi invece Anastasia ha riattivato il proprio account per comunicare con il suo pubblico.

Atto gentile nei confronti di chi la ama e la segue sui social, soprattutto alla luce del fatto che la ballerina sta vivendo un coinvolgimento emotivo e personale molto forte. E ai suoi fan spiega anche il perché.

Anastasia ha rassicurato sulle condizioni della sua famiglia. I suoi genitori si trovano al momento in Italia, mentre il fratello è in Germania. La voce trema e le lacrime scendono però quando invece parla dei nonni che sono rimasti a Kiev. "Ma stanno bene", rassicura Anastasia tra le lacrime.

La ballerina già a gennaio aveva espresso la propria preoccupazione in merito alla crescente tensione politica che già allora si respirava. E aveva confidato di voler far rientrare in Italia parte della sua famiglia. Purtroppo con i nonni non ci è ancora riuscita.

