A cura della Redazione

Rai: paura per la famosa ballerina di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. Ecco cosa è successo.

L’Europa è ancora in piena ondata Covid. Ma c’è un'aria di crisi tra Ucraina e Russia che non lascia indifferente il mondo, e tanto meno gli italiani.

Chi sta osservando con grande apprensione la crescente tensione tra i due Paesi è sicuramente Anastasia Kuzmina, ballerina di Ballando con le Stelle di origini ucraine. La 28enne si è trasferita a Bologna con la famiglia quando era ancora una ragazzina ed i suoi genitori sono in Italia. Il fratello, giunto con loro, in questo momento vive in Inghilterra. Ma il resto della famiglia della ballerina è ancora a Kiev.

Commentando la situazione sui social, Anastasia ha detto: “I miei nonni e mia zia sono a Kiev. Sto facendo il possibile per portarli qua, ma non è semplice. Sto seguendo la questione molto da vicino e per questo non me la sento di parlarne”.

La ballerina ha conquistato l’Italia con la sua bravura. E’ la professionista di Ballando con le Stelle da un paio d’anni e ha sempre portato al successo i suoi partner con i quali si è esibita in coppia.

