Come tanti personaggi famosi, anche il noto conduttore di Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti, è caduto nella trappola del Covid e usa i social per un’importante raccomandazione.

Comico e conduttore televisivo, dal 1994 Enzo Iacchetti conduce con Ezio Greggio il "telegiornale satirico" Striscia la notizia, di cui è uno dei volti storici.

Una notizia davvero spiacevole che lo riguarda è quella che è arrivata da Mediaset tramite un comunicato stampa:

“Enzo Iacchetti è positivo al Covid per questo motivo non potrà condurre ‘Striscia la notizia‘ con Ezio Greggio. Dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci tornano come sostituti gli inviati Sergio Friscia e Roberto Lipari, che hanno già condotto con successo il programma dal 3 novembre all’11 dicembre 2021”.

Iacchetti è positivo e per solidarietà anche il suo inseparabile amico e collega Greggio, rimarrà lontano per un po' dal programma, le cui redini saranno imbrigliate da due comici siciliani altrettanto capaci: Friscia e Lipari.

Non è comunque la prima volta che Striscia la Notizia è costretta a cambiare i suoi piani a causa del Covid. Ricordiamo, giusto qualche mese fa, le veline Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, finite in quarantena a causa della malattia.

Fortunatamente Enzo sta bene, non ha sintomi e lo fa sapere sui social ringraziando la terza dose:

"Ho il Covid, ma grazie alla terza dose di vaccino sto bene e non ho neanche un sintomo. Ezio Greggio, è invece negativo, ma ha comunque ceduto il testimone nella conduzione della trasmissione per una questione di protocollo”.

Dopo aver rassicurato i fan delle sue condizioni di salute del tutto perfette per essere una persona affetta da Covid, continua a scrivere e fa una raccomandazione: “Vaccinatevi, perché con le dosi di vaccino, come potete vedere, il Covid non porta neanche un raffreddore”.

