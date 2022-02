A cura della Redazione

Rai: triste addio per Luca Argentero. Una grande perdita per l'attore di Doc - nelle tue mani.

Luca Argentero doveva essere ospite d’onore del Festival di Sanremo 2022, ma all’ultimo momento ha dovuto rinunciare alla kermesse canora perché è stato colpito da un grave lutto in famiglia. Il padre di Cristina Marino, sua moglie e madre della piccola Nina Speranza, è purtroppo venuto a mancare.

L'attore torinese, protagonista della fiction dei record Doc - nelle tue mani, era atteso mercoledì 2 febbraio sul palco della 72esima edizione del Festival di Sanremo, ma all'ultimo momento ha dovuto rinunciare alla chiamata di Amadeus.

Argentero ha deciso di restare accanto alla sua famiglia. Il padre della Marino era un imprenditore originario della Sicilia.

La coppia era appena rientrata da una vacanza alle Maldive, in attesa di partecipare al Festival di Sanremo per festeggiare il successo incredibile di "Doc". Festa purtroppo cancellata per il lutto che ha colpito la famiglia Argentero-Marino.

Deluse e dispiaciute le fan dell’attore Luca Argentero che speravano di vederlo sul grande palco dell’Ariston.

Potrebbe interessarti anche:

Guai in vista per Emma Marrone? Inseguita dai carabinieri nella notte. Ecco cosa è successo

Brutta avventura per una nota influencer, fan in apprensione. Ecco di chi si tratta

Rai: guai per la protagonista de Il Paradiso delle Signore. Ecco cosa è successo

Mediaset: nuovo amore per l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi. Fan in delirio. Ecco chi è

Rai: Emma Marrone e Stefano De Martino. Il gesto che ha commosso il web. Ecco cosa è successo

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI