A cura della Redazione

Emma Marrone è tra le principali voci del panorama musicale italiano e protagonista indiscussa di questa edizione 2022 del Festival di Sanremo con la sua potente voce e la bellissima canzone “Ogni volta è così”.

Nel presentare il suo brano sul palco dell’Ariston, Emma non ha deluso di certo i suoi fan: le sue sono state performance cariche di energia e passione, come solo la cantante pugliese riesce a fare.

Ma Emma non brilla soltanto per doti artistiche ma anche per simpatia ed autoironia: nel corso della scorsa notte, dopo l’esibizione della terza serata del Festival di Sanremo, l’auto della cantante è stata inseguita niente poco di meno che dai carabinieri, con tanto di lampeggianti accesi.

La Marrone, nel video postato sulla sua storia Instagram, riprendendo se stessa al finestrino dell’auto ed inquadrando la volante dei carabinieri che la seguiva, ha ironicamente scherzato, dicendo: “ragazzi, mi sa che sono fot***a, mi sa che mi devo pure fermare”.

Il video è diventato subito virale, infatti sono stati in tantissimi a riportare l’episodio, ironizzando su una scena che ricorda moltissimo quello dello scorso anno, quando, sempre durante il Festival di Sanremo, fu Orietta Berti ad essere inseguita invece dalla Polizia.

Potrebbe interessarti anche:

Brutta avventura per una nota influencer, fan in apprensione. Ecco di chi si tratta

Rai: triste addio per Luca Argentero. Una grande perdita per l'attore di Doc- nelle tue mani

Rai: guai per la protagonista de Il Paradiso delle Signore. Ecco cosa è successo

Mediaset: nuovo amore per l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi. Fan in delirio. Ecco chi è

Rai: Emma Marrone e Stefano De Martino. Il gesto che ha commosso il web. Ecco cosa è successo

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI