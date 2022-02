A cura della Redazione

Rai: Emma Marrone e Stefano De Martino. Il gesto che ha commosso il web. Ecco cosa è successo.

La seconda serata del Festival di Sanremo ha visto, tra gli artisti che si sono esibiti sul palco, anche la splendida Emma Marrone. La cantante, dieci anni fa, si classificò in prima posizione nel corso della 62esima edizione della gara, con il brano “Non è l’inferno“.

Emma Marrone è tornata quest’anno al Festival di Sanremo con la canzone “Ogni volta è così“.

Dopo che Emma si è esibita sul palco dell’Ariston, arriva un gesto sorprendente proprio da parte dell’ex Stefano De Martino che ha commosso il web e che ha fatto riaccendere la speranza.

Stefano De Martino, che fino a questo momento non si era mai sbilanciato nei confronti dell’ex Marrone, sembrerebbe averle mandato un messaggio subliminale. Proprio durante la puntata d’esordio del Festival, infatti, l’ex ballerino ha realizzato delle Instagram stories riguardanti l’esibizione di Achille Lauro. In via indiretta, dunque, Stefano ha fatto sapere al suo pubblico di aver guardato la gara canora.

Il gesto di De Martino, avrebbe però un significato più profondo. Secondo le fan, l’ex ballerino avrebbe voluto implicitamente farle sapere che stava assistendo al Festival e, di conseguenza, alla sua tanto attesa performance.

Supposizioni che non hanno ancora trovato conferma ma che hanno nuovamente fatto crescere la speranza di un ritorno di fiamma tra i due, nonostante il gossip confermi un rinnovato feeling tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

Potrebbe interessarti anche:

Guai in vista per Emma Marrone? Inseguita dai carabinieri nella notte. Ecco cosa è successo

Brutta avventura per una nota influencer, fan in apprensione. Ecco di chi si tratta

Rai: triste addio per Luca Argentero. Una grande perdita per l'attore di Doc- nelle tue mani

Rai: guai per la protagonista de Il Paradiso delle Signore. Ecco cosa è successo

Mediaset: nuovo amore per l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi. Fan in delirio. Ecco chi è

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI