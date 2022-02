A cura della Redazione

Brutta avventura per una delle più note influencer italiane: ospedale d’urgenza per una reazione ad un farmaco. Fan in apprensione.

È dalle stories della pagina Instagram che si apprende che l’influencer romana, Giulia De Lellis, a causa di una reazione avversa ad un farmaco per l’asma, è stata costretta ad un accertamento d’urgenza in ospedale.

Fortunatamente il peggio sembra essere passato. È la stessa Giulia che, postando una sua foto, rassicura i fan sul brutto momento vissuto e fortunatamente passato.

“Ciao finalmente sto molto meglio - scrive su Instagram - Questa mattina sono stata malissimo per via di un farmaco per l'asma. Peggiorata post covid. Sono andata in ospedale per via della reazione ma fortunatamente smaltito il farmaco va meglio. Mi riprendo e torno, sono solo un po' disabilitata e stanca".

Un periodo non proprio sereno per l’influencer da 5 milioni di follower, che a gennaio aveva contratto il covid, scoperto dopo un tampone di routine per il rientro a lavoro.

La De Lellis inoltre, qualche giorno fa, sempre attraverso le stories di Instagram, ha fatto sapere di doversi a breve sottoporre ad un’operazione che, citando le parole usate dall’influencer, sta “rimandando da molto tempo”.

Insomma ci auguriamo che la vulcanica Giulia possa riprendersi presto e spazzare via ogni ansia e preoccupazione.

