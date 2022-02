A cura di Franci Russo

Il progetto cinematografico di Kerem Bürsin, Eflatun, è terminato. Le riprese sono iniziate nel febbraio del 2020, ma a causa della pandemia si sono protratte molto più a lungo di quanto inizialmente programmato.

A dare la bella notizia, il direttore del casting Selim Bahar che ha dichiarato: “Quando le riprese del film Eflatun erano terminate, la pandemia è iniziata, quindi il processo è progredito un po' lentamente. Le condizioni pandemiche hanno colpito il film "Eflatun" così come in ogni settore. Ma quei giorni sono finiti. Il film è stato completato. Al momento è difficile dare una data di uscita perché farà il suo primo viaggio nei festival cinematografici”.

Eflatun è un lungometraggio dove Kerem Bürsin interpreta il ruolo di Oflaz, mentre la protagonista femminile, İrem Helvacıoğlu, sarà Eflatun. L’attrice turca è molto nota nel suo Paese per aver interpretato il ruolo di Nefes Zorlu nella Sen Anlat Karadeniz, trasmessa in 15 Paesi, ma non in Italia.

Elfatun è un film che racconta la storia del fotografo Oflaz che mostra il mondo ad una donna cieca, Aflatun.

In una delle note del direttore, si legge che il film sarà acquistato da diverse reti europee. Tra le tante Mediaset Spagna e, ovviamente, anche Italia. Le fan della fiction Love is in the air, quindi, potranno vedere il loro beniamino Kerem Bursin in una nuova veste, lontana da Serkan Bolat.

GUARDA IL TEASER