A cura di Benedetta Esposito

Un’attesa intensa ma breve. Gabriele Corsi è pronto a tornare in tv, come conduttore di un nuovo show, su Nove.

Dopo cinque serate all’insegna della musica, che hanno incollato alla tv milioni di italiani, si è conclusa ieri la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo con la vittoria della canzone “Brividi” di Mahmood e Blanco.

Ma niente paura amanti della musica! È vero, il festival è finito, ma se avete ancora voglia di cantare, nessun problema, non vi resta che aspettare domani sera e sintonizzarvi su Nove.

Sarà lì che troverete Michele Corsi, pronto a tornare, dopo il successo di Deal With It, con un nuovo programma tutto all’insegna della musica. Prodotto da Banijay Italia, e già condotto nel 2007 sulle reti Mediaset da Amadeus, domani sera, 7 febbraio, sarà visibile su Nove con 20 episodi.

“Arriva il gioco musicale che vi lascerà senza parole”. È questa la premessa.

Il suo nome? “Don’t Forget the Lyrics, Stai sul Pezzo”.

Ogni puntata vedrà tre concorrenti, tra cantanti amatoriali e appassionati di musica, che, in tre manche, si sfideranno tra loro cantando secondo le modalità del karaoke. Un testo da leggere, una base musicale e tutta l’intonazione possibile. Tutto molto facile allora. Eh no! Le parole scritte improvvisamente scompaiono. Vincerà un premio in gettoni d’oro di 500 mila euro solo chi avrà una buona memoria.

Non è un caso che il titolo tradotto in italiano significa proprio “Non dimenticare le parole delle canzoni”.

Allora che dire? Fate scorta di fosforo e schiaritevi la gola. Da domani si ricomincia a cantare.

Dimenticavo… Don’t Forget the Lyrics, Stai sul Pezzo” sarà anche in streaming su Discovery Plus.

