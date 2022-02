A cura di Franci Russo

Vacanza o viaggio d’affari? C’è sempre da chiederselo quando si tratta della poliedrica Alessia Marcuzzi.

La bionda showgirl romana in questi giorni è a Dubai, come lei stessa fa sapere ai suoi fan attraverso le stories su Instagram.

Sicuramente glamour con capi all’ultima moda che sfoggia nelle calde serate arabe, corredati dalle sue immancabili borse, ci si domanda se la Marcuzzi sia lì per sfuggire alla morsa del freddo milanese e godersi una vacanza in pieno sole, caldo e relax, oppure sia lì per affari. La Marcuzzi, infatti, oltre ad essere un volto noto della televisione, da diversi anni veste anche i panni di imprenditrice.

Ben dieci anni fa infatti, nel 2012, ha lanciato il suo primo progetto imprenditoriale, la “Marksandangels”, brand di borse ed accessori 100% made in Italy, nato in coda al suo blog di lifestyle “LaPinella”.

Ma l’ispirazione imprenditoriale della showgirl non si è esaurita. Recente è infatti il lancio di un marchio di prodotti per la skin care.

Saranno questi i motivi per cui Alessia si trova in questo momento negli Emirati Arabi, dove il business la fa da padrone?

Ci dobbiamo aspettare quindi che, trovando un nuovo partner commerciale, le sue borse e i suoi prodotti beauty possano sbarcare presto sul mercato arabo?

Non ci si sorprenderebbe certo se l’intenzione di Alessia fosse quella di reinventarsi completamente e puntare esclusivamente alle proprie attività imprenditoriali.

Sembrano infatti lontani i giorni di malumore che portarono la bella Alessia alla drastica decisione di lasciare Mediaset e la conduzione de Le Iene la scorsa estate, quando, in un comunicato, fu lei stessa a palesare l’esigenza di uno stop:

“Quando inizi a non riconoscerti più, non c’entra tanto il programma o gli altri, ma c’entri tu. Ad un certo punto è obbligatorio chiedersi: "Che cosa vuoi diventare?". E rispondersi. Mi sono detta ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire”.

