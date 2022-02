A cura della Redazione

Mediaset: l’addio dell’ex famoso insegnante di Amici di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo.

Dal 1990 Beppe Vessicchio lavora al Festival di Sanremo, trovando l’apprezzamento del pubblico e degli addetti ai lavori. La prima volta ha accompagnato Mia Martini e Mango. Nel 2000 ha ricevuto persino un premio per i suoi arrangiamenti.

Essendo un personaggio molto popolare, la sua assenza alle prime serate della kermesse sanremese è balzata all’attenzione di tutti. Quando è ritornato sul palco dell’Ariston, il pubblico gli ha tributato un lungo applauso e Amadeus l’ha accolto definendolo un’icona della musica, non solo del Festival. Vessicchio, per l'occasione, ha accompagnato al pianoforte l'esibizione de Le Vibrazioni.

Il maestro è stato nel team di Amici di Maria De Filippi dal 2001 al 2012 come insegnante di musica e direttore d’orchestra. Ad un certo punto, però, il legame si è interrotto. In un'intervista al Corriere della Sera, Vessicchio ha spiegato che la serialità di Amici e di altri programmi gli avevano dato molta popolarità, ma che alla fine si era trovato a fare le cose quasi per inerzia. “Per tutti questi motivi, incluso anche un sano ricambio di personaggi, ho deciso di abbandonare Amici. In un primo momento sono rimasto spaesato, senza equilibrio”, ha raccontato il direttore d’orchestra.

In seguito però il maestro ha compreso che senza la ripetitività poteva fertilizzare meglio la sua musica. Dunque ha colto questo cambiamento improvviso come un’opportunità. Ad ogni modo il musicista non è rimasto inattivo: ha ripreso in mano vecchie composizioni, avviando altre importanti collaborazioni.

