Mediaset: acquista il film di Kerem Bursin di Love Is in the air. Fan in delirio.

Le riprese di Eflatun, che in italiano si traduce in Platone, sono iniziate ancora prima di Love is in the Air, che sta avendo molto successo in Italia e che vede accanto a Kerem Bursin, Hande Ercel la sua attuale compagna.

Eflatun è un lungometraggio dove Kerem Bürsin interpreta il ruolo di Oflaz, mentre İrem Helvacıoğlu sarà Eflâtun, conosciuta per il ruolo di Nefes Zorlu nella pluripremiata serie Sen Anlat Karadeniz, trasmessa in 15 Paesi.

La pellicola Eflatun, è stata prodotta dalla Karakuş Film. Alcuni media turchi hanno diffuso la notizia che Mediaset Italia e Mediaset Spagna abbiano comprato i diritti di Eflatun.

Non ci sono conferme ufficiali in merito, ma visto che Mediaset ama molto le produzioni turche, soprattutto se ad interpretale ci sono attori già conosciuti in Italia, questa notizia potrebbe essere vera.

Sulla trama del film interpretato e prodotto da Kerem Bursin non si conosce molto. Eflatun, che all’età di 5 anni perde la vista, lavora nell’officina di riparazione di orologi ereditata da suo padre. In una giornata piovosa, un uomo, OIflaz, le presta il suo ombrello e lei si innamora della sua voce.

Kerem in una intervista si è sbottonato appena ed ha rivelato di amare molto il suo personaggio, aggiungendo di sentirsi molto simile a lui: “Mi è piaciuta molto la sceneggiatura, ne sono rimasto colpito. Mi sarei arrabbiato se qualcun altro avesse interpretato il personaggio”.

La notizia del presunto acquisto di Mediaset ha scatenato positivamente le fan dell'attore turco impazienti di vederlo in tv.

