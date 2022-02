A cura della Redazione

Mediaset: Raimondo Todaro fatto fuori da Amici di Maria De Filippi? Ecco cosa è successo

Durante le puntate di domenica duro scontro tra due insegnanti di ballo. Momento di delirio son stati Raimondo Todaro e Alessandra Celentano.

La grande questione su cui Alessandra Celentano e Raimondo Todaro si dibattono da mesi riguarda un concorrente di ballo latino-americano, Mattia. Il ragazzo si è infortunato al piede a dicembre 2021 e, da allora, non gareggia e non fa esibizioni così la maestra di classico in una delle scorse puntate ha interrogato Mattia sulla teoria. Il risultato, molto scarso, ha acceso definitivamente la miccia tra i due insegnanti.

Nel corso della puntata di ieri sono volate parole pesantissime e i commenti su Todaro sono veramente pesanti dopo che Alessandra Celentano ha proposto una sfida per Mattia.

Raimondo Todaro, però, si è ribellato a questa decisione e ha accusato la Celentano con parole durissime. “Non capisci niente di latino-americano” ha detto, oltre che alle accuse di temere Mattia come possibile avversario di uno dei suoi ballerini di classico.

I toni sono diventati veramente molto accesi e hanno raggiunto il loro culmine quando la professoressa Celentano ha detto: “Vedremo se arriverà al Serale!“. Raimondo Todaro ha quindi risposto: “Se non lo investi tu qui fuori con la macchina, lui ci arriva“.

Se il maestro di latino-americano ha sostenuto di aver fatto una battuta, la Celentano si è fortemente arrabbiata e anche il pubblico ha sottolineato che Todaro ha esagerato e deve essere buttato fuori dalla scuola di Amici.

Potrebbe interessarti anche:

Tiziano Ferro: un nuovo amore per il noto cantante. L’annuncio su Instagram

Rai, Sanremo: Sangiovanni e Tananai, collaborazione in vista tra i due?

Alessia Marcuzzi rompe con Mediaset e vola a Dubai. Nuovi progetti all’orizzonte?

Mediaset: acquista il film di Kerem Bursin di Love Is in the air. Fan in delirio

Rai: Mara Venier lascia la Rai? Ecco chi prenderà il suo posto a Domenica In

Mediaset: l’addio dell’ex famoso insegnante di Amici di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI