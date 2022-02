A cura di Franci Russo

Love Tactics: il trailer del nuovo film di Demet Ozdemir diventa virale. Il video.

Demet Ozdemir, la protagonista di Daydreamer con Can Yaman arriva su Netflix con il suo film Love Tactics, in italiano Tattiche D’amore.

La pellicola è un’esclusiva Netflix e molti fan stavano aspettando il momento dell’annuncio della data di uscita.

Love Tactics con Demet Ozdemir esce l’11 febbraio su Netflix, in tutto il mondo contemporaneamente.

Il film sarà disponibile in italiano ed è una commedia romantica. Narra di una fashion blogger di nome Asli che non crede nell’amore, è cinica e con le proprie followers racconta loro di come “controllare gli ormoni” e far innamorare gli uomini conquistandoli.

Uno dei suoi followers le chiede come mai non ha mai dimostrato le sue strane tattiche di conquista. La protagonista, interpretata appunto da Demet Ozdemir, risponde che metterà in pratica le sue tattiche trovando un uomo e facendolo innamorare perdutamente. Ogni fase di questa conquista sarà documentata sul suo blog.

Entra qui in in gioco il protagonista maschile della serie, Kerem interpretato da Sükrü Özyıldız.

Il trailer uscito in rete e su Netflix da qualche giorno ed è già diventato virale.

Demet è una delle attrici più amate in Italia e in Europa.

Il suo personaggio Sanem in DayDreamer, insieme a Can Yaman, ha conquistato il cuore di molte fan che non vedono l’ora di rivederla sul piccolo schermo.

Il film sarà disponibile anche in Italia in lingua originale ma con i sottotitoli in italiano.

