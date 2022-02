A cura della Redazione

Rai: Serena Rossi, tradita e abbandonata dal suo compagno. Ecco di cosa si tratta

Dopo aver concluso la mini serie La Sposa su Rai 1 che ha conquistato il record dell’audience della domenica, Serena Rossi è alle prese con due nuove produzioni che la vedranno protagonista.

La prima è la seconda stagione di Mina Settembre, la seconda è il film Diabolik, con la regia di Manetti Bros, dove Serena interpreta la moglie del Re del Terrore.

Al suo fianco ci sarà Luca Marinelli, che nel film la tradirà con Eva Kant, un’ereditiera arrivata in città con un gioiello, il cosiddetto diamante rosa, e che sarà interpretata da Miriam Leone.

Successi e lavori che si susseguono senza sosta per l’attrice napoletana.

Motivo per cui ha deciso di posticipare il matrimonio con Davide Devenuto, compagno di una vita di Serena.

La Rossi oltre alla passione per la recitazione conserva anche l’amore per le cose semplici, come organizzare serate con le sue amiche e cucinare per loro. “Nella vita normale mi limito a rossetto, smalto e mascara. Lo smalto è diventato un’occasione di divertimento con le amiche, e a volte organizziamo una giornata da dedicare alla manicure e pedicure”, - racconta l’attrice nelle diverse interviste.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sul suo rapporto con Davide Devenuto la Rossi afferma - “Devo dire che noi due siamo proprio fortunati: stiamo bene, ci vogliamo bene, il lavoro va bene”. I due avevano annunciato il loro matrimonio nel 2019, ma poi hanno cambiato idea causa dei troppi impegni della Rossi.

