A cura della Redazione

Can Yaman: bacio appassionato con Francesca Chillemi. Il video di una fan.

E bacio fu. Così una fan siciliana scrive sul video post di Instagram. Un lungo e appassionato bacio tra Can Yaman e Francesca Chillemi.

I due protagonisti di Viola come il mare intenti a girare una scena al Palazzo Artale, vengono “paparazzati” dalle fan accorse per assistere alle riprese.

Il video del bacio è diventato subito virale, ma non solo. In molti hanno capito solo successivamente che si trattava della scena in ripresa dei due attori.

Francesca Chillemi dopo aver baciato Can guarda giù e si accorge di essere “spiata”.

In molti sperano che questo amore decolli. In passato i due sono stati al centro del gossip, etichettando il loro amore con l’aggettivo clandestino, in quanto Francesca ha già un compagno.

Discorso a parte per Can Yaman che è felicemente single, dopo la fine delle relazione, o pseudo tale, con Diletta Leotta.

Francesca Chillemi e Can Yaman sono a Palermo per le ultime scene di Viola come il mare, la serie tv prodotta dalla Lux Vide e che andrà in onda su Canale 5 a metà aprile.

In attesa della pellicola Can Yaman, continua ad essere l’attore più amato e seguito in ogni dove.

