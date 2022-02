A cura della Redazione

Rai: ennesimo addio nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti? Fan in rivolta. Ecco di chi si tratta

L’addio di Elena Sofia Ricci era già stato annunciato. La bella attrice che interpreta suor Angela apparirà solo nella prima puntata.

Non sono ancora chiare le dinamiche che la nuova stagione seguirà, ma ciò che è venuto fuori è che ci sarà un cambio in una delle attrici più amate del cast di Che Dio ci aiuti.

Parliamo della bella e talentuosa attrice Simonetta Columbu.

Il cambio look di questi giorni ha fatto suscitare la curiosità dei fan che le hanno chiesto se questo cambiamento sia legato al suo personaggio nella serie tv di Che Dio ci aiuti.

Altri hanno invece ipotizzato che anche Simonetta lascerà il posto ad una nuova attrice nella serie.

Le è bastato mostrarsi con la frangetta piuttosto che con il classico ciuffo per attirare l’attenzione di chiunque e mandare il pubblico in delirio.

Simonetta ha avviato la sua carriera a Roma collaborando con il regista Daniele Lucchetti, che l’ha scelta come protagonista femminile del film Io sono tempesta, uscito nel 2017.

Da quel momento in poi non si è mai fermata ed ha raggiunto la notorietà assoluta nel 2019, quando è entrata a far parte del cast di Che Dio Ci Aiuti.

Dopo aver apprezzato il nuovo look, i fan si chiedono Simonetta sarà ancora presente nel cast?

