A cura della Redazione

Love is in air: Hande Erçel cancella per sempre Kerem Bürsin. Ecco cosa è successo.

Era una notizia giunta dalla Turchia. Per settimane si è ipotizzato e parlato della rottura tra i due protagonisti di Love is in the air, la soap turca in onda su Canale 5.

I siti gossip italiani e turchi hanno parlato della fine dell’amore tra Kerem Bursin e Hande Ercel.

I due però non hanno mai né confermato né smentito.

Giungono però nuovi dettagli dalla fandom Kerem Bursin e Hande Ercel.

Le fan hanno notato che la bella attrice turca ha cancellato quasi tutte le foto che la ritraevano con Kerem sul suo profilo Instagram, in particolare quella alle Maldive che sanciva l’inizio della loro relazione.

In secondo luogo, è stata cancellata la foto, in cui l’attrice ha dato gli auguri a Kerem.

Insomma, a quanto pare, Hande vuole “cancellare” per sempre ogni traccia della relazione con Kerem.

Non si conoscono i motivi reali di questa rottura. A quanto suggeriscono i rumors turchi, il troppo lavoro dei due li tiene molto tempo lontani: da qui la decisione condivisa di lasciarsi.

Hande però cancella le foto, Kerem le conserva ancora.

Dove sta la verità? In attesa di sapere qualcosa dai diretti interessati, le fan di Love is in the air sono molto amareggiate per questa conclusione.

