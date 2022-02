A cura di Ludovica Ragonesi

Confessione al vetriolo quella di una nota showgirl italiana, che chiama in causa nomi molto noti del panorama televisivo.

In un’intervista rilasciata alla trasmissione televisiva ‘Belve’ (in onda su Rai 2 in seconda serata e condotta dalla giornalista Francesca Fagnani, compagna di Enrico Mentana), Pamela Prati dà libero sfogo alla sofferenza e alla delusione scaturita dalla vicenda dell’amore fake con il fantomatico Mark Caltagirone, che la vide protagonista tre anni fa.

Il caso fece molto scalpore, soprattutto perché la Prati aveva annunciato addirittura il matrimonio con un uomo che in realtà non era mai esistito. L’affaire occupò pagine e pagine di rotocalchi e molte trasmissioni si interessarono in maniera costante della vicenda.

Dopo tre anni, Pamela Prati dice la sua e si toglie qualche sassolino dalla scarpa.

Dopo aver annunciato di essere in causa con Mediaset e di aver citato anche Barbara d’Urso per averla dipinta come una truffatrice, la Prati ha parole amare anche per un’altra signora della tv nazionale: Maria De Filippi.

La showgirl sarda ha accusato la De Filippi di aver totalmente ignorato le sue richieste di aiuto.

Pamela ha dichiarato di aver fatto molta fatica a reinserirsi nel mondo del lavoro televisivo dopo lo scandalo Caltagirone e di essersi rivolta a Maria De filippi proprio per ricevere un aiuto.

Alla De Filippi la Prati avrebbe inviato un bouquet di fiori ed una lettera accorata, nella quale avrebbe scritto di esser disposta anche a fare le fotocopie pur di lavorare nuovamente in televisione, fosse anche in una redazione televisiva.

La bionda Maria, però, sembra – stando alla versione della Prati – aver completamente ignorato le richieste e non aver mai fornito alcuna risposta.

Porte chiuse a Mediaset quindi per la ex star del Bagaglino.

Potrebbe interessarti anche:

Can Yaman: nuova serie turca con Hande Erçel di Love is in the air?Ecco di cosa si tratta

Rai: brutte notizie per l’attrice di Doc – nelle tue mani. Finale inaspettato. Ecco cosa è successo

Rai: nuovo amore per Luca Argentero. Spunta l’amante segreta. Ecco di cosa si tratta

Rai, ‘L’amica geniale’: una rivelazione delude i fan. Ecco di cosa di tratta

Tv 8, guai in vista per "Quattro Ristoranti", il programma di Alessandro Borghese. Ecco cosa è successo

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI